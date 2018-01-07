32 человека погибли при столкновении иранского танкера с китайским судном

7 января, 15:05
Фото: ТАСС/Александр Семенов
Иранский танкер столкнулся с китайским судном 6 января в 160 милях к востоку от побережья Китая. Все 32 члена экипажа иранского танкера погибли, сообщило иранское информационное агентство IRNA, передает "Интерфакс". Ранее сообщалось, что они считались пропавшими без вести.
По словам начальника Управления по связям с общественностью министерства нефти Ирана Касра Нури, танкер, арендованный корейской компанией Hanwha TOTAL Co, перевозил конденсат, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании (NIOC). Конденсат загорелся после столкновения с китайским судном.
Танкер зарегистрирован в Панаме, а судно – в Гонконге, сообщает китайское агентства новостей Синьхуа.
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