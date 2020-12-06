Голый мужчина появился в эфире выступающего против ЛГБТ депутата в Литве

06:23
Фото: youtube.com/Atviras Seimas
Обнаженный мужчина появился в видеоконференции литовского депутата Петраса Гражулиса, который известен выступлениями против ЛГБТ.
Как пишет издание LRT, инцидент произошел во время официальной трансляции республиканского сейма на YouTube. Политик быстро выключил камеру, а затем включил ее снова, но уже пребывал на видео в одиночестве.
Отмечается, что происшествие вызвало скандал в Литве. Теперь Гражулис избегает контактов с прессой. Председатель парламентского комитета Витаутас Юозапайтис заметил, что лица, сидящие рядом с депутатами, могут представлять угрозу для репутации сейма.
"Вопрос в том, почему они в рабочее время полуголые. Конечно, можно сказать, что это личная жизнь человека, но он подключается к заседанию Сейма", – сказал политик. Предположительно, в кадр с Гражулисом попал другой политик Добилас Синкявичюс.
Ранее Йожеф Сайер, представитель Венгрии в Европарламенте и член правящей консервативной партии "Фидес", которая неодобрительно относится к ЛГБТ-сообществу, принял участие в подпольной секс-вечеринке, где присутствовали не менее 20 мужчин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: