Голый мужчина появился в эфире выступающего против ЛГБТ депутата в Литве

Фото: youtube.com/Atviras Seimas

Обнаженный мужчина появился в видеоконференции литовского депутата Петраса Гражулиса, который известен выступлениями против ЛГБТ.

Как пишет издание LRT, инцидент произошел во время официальной трансляции республиканского сейма на YouTube. Политик быстро выключил камеру, а затем включил ее снова, но уже пребывал на видео в одиночестве.

Отмечается, что происшествие вызвало скандал в Литве. Теперь Гражулис избегает контактов с прессой. Председатель парламентского комитета Витаутас Юозапайтис заметил, что лица, сидящие рядом с депутатами, могут представлять угрозу для репутации сейма.

"Вопрос в том, почему они в рабочее время полуголые. Конечно, можно сказать, что это личная жизнь человека, но он подключается к заседанию Сейма", – сказал политик. Предположительно, в кадр с Гражулисом попал другой политик Добилас Синкявичюс.

Ранее Йожеф Сайер, представитель Венгрии в Европарламенте и член правящей консервативной партии "Фидес", которая неодобрительно относится к ЛГБТ-сообществу, принял участие в подпольной секс-вечеринке, где присутствовали не менее 20 мужчин.