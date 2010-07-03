Посольство РФ прокомментировало ситуацию с судном в Сингапуре

13:53
Фото: ТАСС/Евгений Соловьев
Происходящее в Сингапуре с судном "Севастополь" не имеет отношения к политике, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в этой стране Сергей Новосельцев.
Он рассказал, что российский контейнеровоз арестовали за долг, который образовался во время простоя в связи с ремонтом. Судно с 12 членами экипажа не может покинуть порт.
"17 декабря будет суд. Посмотрим... На самом деле то, что происходит, – это чисто коммерческий спор. Судно арестовано из-за долгов, не из-за санкций", – цитирует Новосельцева РИА Новости.
Сложившуюся ситуацию он охарактеризовал как стабильную. По словам дипломата, внешнеполитическое ведомство внимательно следит за развитием событий, оказывая морякам все возможное содействие.
5 декабря стало известно, что власти порта Сингапура арестовали за долги попавший под санкции США российский корабль "Севастополь". Местные компании отказывают судну в сотрудничестве, опасаясь вторичных санкций Вашингтона: "Севастополь", а также его владелец "Гудзон" находятся в черном списке США, которые обвиняют их в поставках топлива КНДР.
В похожем положении находится еще одно судно "Гудзона" – "Партизан". Оно не может покинуть южнокорейский порт Пхохан, поскольку никто не хочет продавать ему топливо.
Председатель дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов ранее сообщил, что объединение готово подключиться к ситуации и помочь, если будет такая просьба.
Летом этого года северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания". Захват сейнера состоялся в 55 морских милях от территории КНДР. Представители северокорейской власти высадились на судно во время его движения. Они отключили все средства связи, после этого моряков конвоировали в порт Вонсан.
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