Минобороны РФ отвергло сомнения Пентагона в победе над ИГ в Сирии

6 декабря, 23:52
Заявление Пентагона о том, что запрещенная в России группировка ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) не побеждена в Сирии – искусственный предлог для сохранения войск США на сирийской территории. Об этом заявили в Минобороны РФ.
"Слова о якобы непобежденном ИГИЛ в Сирии – искусственный предлог и повод для оправдания Пентагоном незаконного оставления американских войск в Сирийской республике", – цитирует официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова "Интерфакс".
Ранее представитель военного ведомства США Эрик Пэхон заявил, что он не согласен с информацией о разгроме ИГ в Сирии.
"Обстановку в Сирийской Арабской республике удалось стабилизировать, а теперь и полностью разгромить ИГИЛ именно благодаря российской военной операции, начавшейся с 30 сентября 2015 года", – добавил заявил Конашенков. По его словам, террористы не побеждены в зоне прямой ответственности США на территории Ирака, однако Штаты игнорируют этот факт в своих заявлениях.
Ранее в среду начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от террористов. При этом представитель военного ведомства отметил вклад Международной коалиции во главе с США в победу над боевиками.
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