Глава Генштаба ВС РФ отметил взаимодействие с США по Сирии

6 декабря, 20:38
Фото: ТАСС/Zuma/Ammar Safarjalani
Взаимодействие России и США помогло урегулировать сирийский кризис, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Считаю необходимым отметить положительные моменты российско-американских контактов по вопросам урегулирования сирийского кризиса. Существующий формат взаимодействия позволил подписать 7 июля 2017 года Меморандум между Иорданским Хашимитским Королевством, Российской Федерацией и США и создать первую зону деэскалации на юге Сирии", – цитирует представителя ведомства "Интерфакс".
Герасимов подчеркнул, что обе страны взяли на себя обязательства по обеспечению мирного процесса. Среди них – соблюдение режима прекращения боевых действий всеми группировками, находящимися в данной зоне, а также гарантировать гуманитарный доступ и наладить контакты между оппозицией и правительством Сирии.
Совместный Мониторинговый центр в Аммане, по словам начальника генштаба, уже показал свою эффективность. Специалистам удается поддерживать устойчивый режим прекращения боевых действий в демилитаризованной зоне. Он также отметил, что, по данным ООН, растет число беженцев, возвращающихся на юг арабской республики из Иордании.
Отдельно Герасимов отметил важность Меморандума о взаимопонимании между Минобороны РФ и военного ведомства США о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов в Сирии. Соглашение позволило избежать серьезных инцидентов между ВКС России и авиацией коалиции.
Ранее сообщалось, что Сирию полностью освободили от террористов. На ее территории уничтожили все бандформирования запрещенного в России "Исламского государства" (ИГ).
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