Два человека погибли из-за взрыва на газопроводе в штате Иллинойс

Фото: ТАСС/Павлишак Алексей

В американского штата Иллинойс произошел взрыв газопровода. В результате, погибли два человека.

Инцидент произошел в окрестностях города Начуса в 152 километрах от Чикаго, сообщает РБК со ссылкой на NBC Chicago.

Известно, что взрыв произошел во время работы в поле двух тракторов. Один из них задел газопровод, что и стало причиной взрыва.

Жертвами происшествия стали два человека, еще двое получили ранения.

Сейчас на месте взрыва работают правоохранительные органы, пожарная служба и медработники. Пожар локализован.