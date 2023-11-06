Премьер Ирландии Варадкар заявил об отмене льгот для беженцев с Украины

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Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сообщил, что до конца этого года в Ирландии будут приняты меры по отмене льгот на бесплатное проживание для украинских беженцев. Об этом сообщает издание Irish Times.

"Нам необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев", – заявил политик.

Варадкар считает, что в этом вопросе правительство Ирландии должно опираться на опыт других стран, в которых украинцам не предоставляют право на бессрочное бесплатное проживание. Он также заявил, что в Ирландии будет пересмотрен вопрос с пособиями для беженцев, чтобы мотивировать их работать, а не просто получать выплаты от государства.

До этого в Словакии возмутились тем, что власти продолжают оказывать помощь украинским беженцам после того, как в стране их стали чаще замечать на дорогих автомобилях. Автор статьи Рафаэль Миндер, посетив словацкую деревню Чонковце, которая находится в десяти километрах от границы с Украиной, выяснил, что почти половина из 540 местных жителей проголосовали за партию Smer, выступающую против поддержки Киева.

Ранее сообщалось, что беженцы из Украины, которых разместили отеле Breaffy Woods недалеко от города Каслбар в Ирландии, оказались возмущены после отказа местных властей кормить их бесплатно.

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