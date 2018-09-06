06 сентября 2018, 19:49В мире
День Москвы отметят в Ереване праздничным мероприятием
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Ереване отметят 871-летие российской столицы. Праздничное мероприятие пройдет 7 сентября в Московском культурно-деловом центре "Дом Москвы", сообщила гендиректор ереванского МКДЦ Арминэ Тютюнджан.
По ее словам, этот праздник отмечают ежегодно в начале сентября с самого начала деятельности "Дома Москвы" в столице Армении. "Завтрашняя концертная программа довольно интересная и разножанровая", – цитирует Тютюнджан РИА Новости. Она добавила, что день рождения российской столицы – одно из самых любимых мероприятий МКДЦ.
Гендиректор ереванского МКДЦ также рассказала, что в рамках праздника прозвучат стихи о Москве, а также популярные песни и романсы. Кроме того, гости мероприятия поделятся интересными историями и впечатлениями о "своей" Москве.
"Дом Москвы" в Ереване был основан по инициативе правительства Москвы и столичного департамента внешнеэкономических и международных связей. Он открылся в 2007 году.
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