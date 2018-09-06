День Москвы отметят в Ереване праздничным мероприятием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Ереване отметят 871-летие российской столицы. Праздничное мероприятие пройдет 7 сентября в Московском культурно-деловом центре "Дом Москвы", сообщила гендиректор ереванского МКДЦ Арминэ Тютюнджан.

По ее словам, этот праздник отмечают ежегодно в начале сентября с самого начала деятельности "Дома Москвы" в столице Армении. "Завтрашняя концертная программа довольно интересная и разножанровая", – цитирует Тютюнджан РИА Новости. Она добавила, что день рождения российской столицы – одно из самых любимых мероприятий МКДЦ.

Гендиректор ереванского МКДЦ также рассказала, что в рамках праздника прозвучат стихи о Москве, а также популярные песни и романсы. Кроме того, гости мероприятия поделятся интересными историями и впечатлениями о "своей" Москве.

"Дом Москвы" в Ереване был основан по инициативе правительства Москвы и столичного департамента внешнеэкономических и международных связей. Он открылся в 2007 году.

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