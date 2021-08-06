Российские Ту-22М3 нанесли удары по "боевикам" на учениях у границы с Афганистаном

14:30
Фото: министерство обороны РФ/РИА Новости
Россия и Узбекистан провели совместные учения вблизи границы с Афганистаном, в ходе которых российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по лагерям боевиков. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"В ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетели с оперативного аэродрома в Саратовской области, выполнили перелет и отработали задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами на полигоне Термез", – говорится в сообщении.
Пара истребителей МиГ-29 войск ПВО и ВВС Узбекистана обеспечила прикрытие бомбардировщиков. Уточняется, что все полеты проходят согласно международным правилам использования воздушного пространства.
Ранее сообщалось, что около 400 белорусских военных примут участие в стратегических маневрах "Запад-2021" на территории России.
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