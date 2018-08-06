В интернете появилось видео взрыва дрона во время выступления Мадуро

Фото: twitter.com
В интернете появилось видео взрыва дрона во время речи президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Видеозапись опубликовал в своем микроблоге в Twitter венесуэльский правозащитник Хулио Сезар Ривас.
На записи видно, как коптер сначала завис в воздухе, а потом взорвался. Президент, несмотря на грохот, продолжил свою речь, но через несколько минут охранники накрыли его специальными щитами и отвели с места ЧП. После этого официальный представитель правительства Хорхе Родригес заявил, что лидер страны не пострадал.
Сам Мадуро обвинил в покушении правые силы Колумбии и президента страны Хуана Мануэля Сантоса.
В Каракасе по этому делу уже задержали шестерых подозреваемых. В свою очередь, власти Колумбии отвергают причастность к этому ЧП. Кроме того, ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фланелевые солдаты".