В анонсе нового сезона "Карточного домика" Кремль залили кровью

На фотографии, которая появилась в анонсе нового сезона американского телесериала "Карточный домик", московский Кремль залит кровью. Об этом сообщает "Газета.ру".

На официальной странице сериала в Instagram опубликовали три снимка, которые вместе складываются в панорамный вид Кремля со стороны Москвы-реки. Фотографии сопровождаются подписями: "Президенту Петрову в его затруднительном положении", "Мы лгали слишком долго" и "Мы убийцы".

В январе 2018 года стало известно, что американская компания Netflix возобновила съемки очередного сезона сериала "Карточный домик", которые приостановили из-за скандала вокруг актера Кевина Спейси, обвиненного в сексуальных домогательствах.