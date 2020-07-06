Главком ВМС Украины заявил о подготовке к войне с Россией

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Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к войне с Россией. Об этом заявил контр-адмирал Алексей Неижпапа. В интервью газете "Думская" командующий боевым флотом отметил, что Киев намерен "вернуть" Крым.
"Будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения", – приводит слова Неижпапы RT. По его словам, Украина ожидает атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить воду в Крым.
Военный добавил, что украинские подразделения готовятся к таким действиям. Однако планы он раскрыть отказался. При этом Неижпапа указал, что украинский ракетный комплекс "Нептун" может поразить цели на подходах к Севастополю.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что предложения о подаче воды на полуостров допустимы, но Крым не может быть объектом размена.
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