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В мире

6 июля, 12:23

Во время крушения МиГ-29 в Польше погиб пилот истребителя

за рубежом происшествия

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Военный советский истребитель МиГ-29, принадлежащий военно-воздушным силам Польши, разбился. При крушении погиб пилот самолета, передает "Газета.ру".

Трагедия произошла во время ночного полета с двадцать второй тактической авиабазы. Самолет разбился около города Пасленка в Варминско-Мазурском воеводстве страны, сообщило министерство национальной обороны Польши на официальном сайте ведомства.

Во время аварии пилот успел катапультироваться, однако спасти его не удалось. В 2:30 по местному времени (3:30 по мск) врачи скорой помощи подтвердили его смерть. На счету пилота более 850 часов полетов, шестьсот из которых на МиГ-29, также он несколько раз проходил национальные и международные учения.

В настоящее время госкомиссия по расследованию авиационных происшествий Польши выясняет обстоятельства крушения.

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