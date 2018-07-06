Во время крушения МиГ-29 в Польше погиб пилот истребителя

6 июля, 12:23
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Военный советский истребитель МиГ-29, принадлежащий военно-воздушным силам Польши, разбился. При крушении погиб пилот самолета, передает "Газета.ру".
Трагедия произошла во время ночного полета с двадцать второй тактической авиабазы. Самолет разбился около города Пасленка в Варминско-Мазурском воеводстве страны, сообщило министерство национальной обороны Польши на официальном сайте ведомства.
Во время аварии пилот успел катапультироваться, однако спасти его не удалось. В 2:30 по местному времени (3:30 по мск) врачи скорой помощи подтвердили его смерть. На счету пилота более 850 часов полетов, шестьсот из которых на МиГ-29, также он несколько раз проходил национальные и международные учения.
В настоящее время госкомиссия по расследованию авиационных происшествий Польши выясняет обстоятельства крушения.
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