Несколько украинских военных погибли из-за взрыва миномета на учениях

Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко

Во время прохождения боевой подготовки в одной из воинских частей Украины погибли несколько военнослужащих. Инцидент произошел, когда военные занимались боевой подготовкой, передает "Газета.ру" со ссылкой на сообщение пресс-службы оперативного командования "Запад".

Как отмечается, погибли и получили ранения несколько военнослужащих. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. В министерстве обороны Украины имеются данные о троих погибших и девяти пострадавших военных при разрыве миномета.



Ранее украинские власти сообщили создании мощнейшей крылатой противокорабельной ракеты в следующем году. Ракета, как отмечалось, сможет поражать любые цели на расстоянии 280–300 километров.