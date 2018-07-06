В Атлантике бушует тропический шторм "Берил"

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Тропический шторм "Берил" сформировался в Атлантическом океане. Об этом предупредили специалисты Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), пишет "Газета.ру".

По информации синоптиков, сейчас "Берил" бушует примерно в 2140 километрах от Малых Антильских островов.

Как уточнили в центре по слежению за ураганами, в настоящее время максимальная скорость ветра – 65 километров в час.

Ранее сообщалось, что во время сильного шторма в море рядом с островом Пхукет в Таиланде затонули два туристических судна. Без вести пропали почти 50 человек.