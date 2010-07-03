В Германии медбрата приговорили к пожизненному сроку за убийство пациентов

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В Германии суд приговорил ко второму пожизненному заключению бывшего сотрудника больницы Нильса Хегеля за убийство 85 пациентов, пишет Associated Press.

Санитар обвинялся в убийстве 97 человек. Сторона защиты в ходе прений сторон указывала, что обвиняемый убил только 55 пациентов. Еще в 31 случае, по мнению адвокатов, Хегеля следовало оправдать.

Мужчина работал санитаром в 2000-2005 годах в клиниках городов Дельменхорст и Ольденбург на севере страны. Следователи утверждают, что он назначал смертельные дозы лекарств людям. Мотивация злоумышленника заключалась в том, чтобы поразить своих коллег умением реанимировать пациентов, которых он сам же и доводил до критического состояния.

Одна из медработниц в 2005 году случайно увидела, как ее коллега вводил пациенту медикамент, и рассказала руководству. В 2008 году Хегеля признали виновным и отправили на семь лет в колонию за попытку убийства. В 2015 году его признали виновным в убийстве шести человек – на этот раз суд назначил пожизненный срок.

В октябре 2018 года Хегель признался в убийстве примерно 100 человек. В суде медработник извинился перед семьями своих жертв и выразил надежду, что их пострадавшие обретут покой. Он сказал, что решение о совершении преступлений были "относительно импульсивными".

