В парикмахерских Китая перешли на бесконтактное обслуживание клиентов в целях предостеречь себя от заражения коронавирусом, сообщает "Мир 24".

Стилисты нашли новый способ мытья волос, стрижки и укладки. Для этого они используют длинные палки с прикрученными на конце инструментами.

Судя по видео, размещенном в соцсетях, на результате работы это никак не сказывается – волосы у клиентов идеально вымыты, а укладка выглядит так же, как и при обычном способе сушки волос.

What barbers are going to do to customers who can't bear long hair any more amidst the #coronavirus? How funny but creative!@pdchina @chinadaily pic.twitter.com/mhlXEmszfO