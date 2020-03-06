Фото: twitter.com/ChinaCGCalgary

В парикмахерских Китая перешли на бесконтактное обслуживание клиентов в целях предостеречь себя от заражения коронавирусом, сообщает "Мир 24".

Стилисты нашли новый способ мытья волос, стрижки и укладки. Для этого они используют длинные палки с прикрученными на конце инструментами.

Судя по видео, размещенном в соцсетях, на результате работы это никак не сказывается – волосы у клиентов идеально вымыты, а укладка выглядит так же, как и при обычном способе сушки волос.

What barbers are going to do to customers who can't bear long hair any more amidst the #coronavirus? How funny but creative!@pdchina @chinadaily pic.twitter.com/mhlXEmszfO — Chinese Consulate General in Calgary (@ChinaCGCalgary) March 5, 2020

Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек.

ВОЗ заявила о распространении коронавируса вне Китая в 85 странах. Общее число заразившихся в мире достигло 95 333 человек.

