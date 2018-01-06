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В мире

6 января, 21:30

Дональд Трамп объявил себя стабильным гением

за рубежом власть политика

Фото: ТАСС/Douliery Olivier/ABACA

Дональд Трамп обвинил оппонентов в попытках усомниться в его умственных способностях. Более того, он назвал себя стабильным гением, передает ТАСС.

"Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до ключевой звезды на ТВ и президента Соединенных Штатов (став им с первой попытки). Думаю, это говорит о том, что я не умный, а гений, очень стабильный гений!", – написал Трамп в своем микроблоге Twitter.


Президент США подчеркнул, что спустя год активного разбирательства было доказано, что российский сговор был тотальным обманом американской публики.

В настоящее время в Соединенных штатах разгорается скандал вокруг выхода в свет книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа. В книге содержится множество нелицеприятных сведений о нынешней американской администрации.

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