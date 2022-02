Дональд Трамп объявил себя стабильным гением

Дональд Трамп обвинил оппонентов в попытках усомниться в его умственных способностях. Более того, он назвал себя стабильным гением, передает ТАСС.

"Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до ключевой звезды на ТВ и президента Соединенных Штатов (став им с первой попытки). Думаю, это говорит о том, что я не умный, а гений, очень стабильный гений!", – написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that!