Дональд Трамп объявил себя стабильным гением

6 января, 21:30
Фото: ТАСС/Douliery Olivier/ABACA
Дональд Трамп обвинил оппонентов в попытках усомниться в его умственных способностях. Более того, он назвал себя стабильным гением, передает ТАСС.
"Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до ключевой звезды на ТВ и президента Соединенных Штатов (став им с первой попытки). Думаю, это говорит о том, что я не умный, а гений, очень стабильный гений!", – написал Трамп в своем микроблоге Twitter.
....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2018 г.
Президент США подчеркнул, что спустя год активного разбирательства было доказано, что российский сговор был тотальным обманом американской публики.
В настоящее время в Соединенных штатах разгорается скандал вокруг выхода в свет книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа. В книге содержится множество нелицеприятных сведений о нынешней американской администрации.
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