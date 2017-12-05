Российский сенатор уличил Пентагон во вранье о заслугах США в Сирии

5 декабря, 14:22
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Сенатор Франц Клинцевич назвал враньем заявления Пентагона о заслугах США в Сирии. Он посоветовал американским военным "полистать учебник по элементарной логике", прежде чем делать заявления о роли Соединенных Штатов в операциях на территории арабской республики.
Ранее Пентагон не стал комментировать заявление Минобороны России о скором освобождении от террористов части Сирии к востоку от реки Евфрат. В то же время в Пентагоне заявили, что считают это по большей части своей заслугой.
"Если послушать представителя Пентагона, то выходит, что коалиция, возглавляемая США, освобождая территорию Сирии от ИГ (запрещена в России – ред.), затем передает ее под контроль правительственных сил Башара Асада, которого считает своим злейшим врагом", – передает его слова РИА Новости.
Известно также, что Россия готовит к выводу свою группировку войск. Когда именно военные покинут Сирию пока неизвестно.
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