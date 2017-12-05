Три человека пропали без вести в результате крушения судна у берегов Китая

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Owen Humphreys

Небольшое судно Sheng Hai с десятью членами экипажа на борту затонуло утром 4 декабря вблизи города Вэйхай восточной китайской провинции Шаньдун. После крушения три человека пропали без вести.

Sheng Hai зарегистрирован в островном государстве Ниуэ, расположенном в южной части Тихого океана. Судно затонуло по пути из южнокорейского города Пусан в округ Яньтай китайской провинции Шаньдун, передает ТАСС.

Сейчас ведется поисково-спасательная операция в районе крушения. Помимо судов ВМС Китая в ней участвуют частные суда. Все члены экипажа судна Sheng Hai –

граждане Мьянмы.

Семь человек спасли, им оказали медицинскую помощь. Одного из них госпитализировали из-за обнаруженной пневмонии. Здоровью остальных членов экипажа ничего не угрожает.