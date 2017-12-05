Три человека пропали без вести в результате крушения судна у берегов Китая

5 декабря, 12:04
Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Owen Humphreys
Небольшое судно Sheng Hai с десятью членами экипажа на борту затонуло утром 4 декабря вблизи города Вэйхай восточной китайской провинции Шаньдун. После крушения три человека пропали без вести.
Sheng Hai зарегистрирован в островном государстве Ниуэ, расположенном в южной части Тихого океана. Судно затонуло по пути из южнокорейского города Пусан в округ Яньтай китайской провинции Шаньдун, передает ТАСС.
Сейчас ведется поисково-спасательная операция в районе крушения. Помимо судов ВМС Китая в ней участвуют частные суда. Все члены экипажа судна Sheng Hai –
граждане Мьянмы.
Семь человек спасли, им оказали медицинскую помощь. Одного из них госпитализировали из-за обнаруженной пневмонии. Здоровью остальных членов экипажа ничего не угрожает.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: