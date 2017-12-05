Израиль заявил о ракетном ударе с территории Синайского полуострова

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Две ракеты были выпущены по югу Израиля из приграничных районов Египта. Информации о пострадавших не поступало.

"Некоторое время назад ракета была выпущены из района Синайского полуострова по региональному совету Эшколь", – сказано в израильской армии, предает РИА Новости.

На приграничных с Израилем территориях Египта действует группировка "Вилаят Синай", которая считается ответвлением запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Ранее сообщалось, что израильские ВВС атаковали позиции сирийской армии в окрестностях Хомса и Дамаска. Удары пришлись как минимум по четырем объектам. Под Хомсом были атакованы склады с вооружениями, расположенные недалеко от промышленной зоны Хасья. По предварительной информации, ракеты выпустили израильские пилоты из воздушного пространства Ливана. В ответ сирийские ПВО ударили по самолетам противника, но, судя по всему, безуспешно.

Стоит отметить, что ранее истребители ВВС Израиля были замечены над южными районами страны и долиной Бекаа. Они на пониженной высоте приближались к восточному хребту Ливанских гор на границе с Сирией.