Дональд Трамп сам разберется с "внутренней кухней" – Песков

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Дональд Трамп может сам разобраться со своей "внутренней кухней". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о несерьезном восприятии чиновников США нынешнего американского лидера.

По словам представителя Кремля, он не считает возможным комментировать подобные публикации, поскольку они касаются главы другого государства.

При этом Песков отметил, что в Кремле знакомятся со всеми публикациями.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует возглавить одно из заседаний Совбеза ООН в конце сентября. Когда соберется Генассамблея ООН, глава Белого дома намерен провести "встречу глав государств и глав правительств по глобальным проблемам".

Готовность принять участие в работе 73-й Генассамблеи ООН, которая будет проходить в последнюю неделю сентября, уже выразили 36 глав государств. Председателем ассамблеи избрали главу МИД Эквадора Марию Фернанду Эспиносу Гарсес.