Мэй и Трамп отметили ключевую роль Китая в оказании давления на КНДР

05 сентября 2017, 22:55
Фото: Zuma/ТАСС/Pete Maclaine
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп согласились во мнении, что Китай должен оказывать ключевую роль при оказании давления на Северную Корею, сообщает ТАСС. Ситуацию вокруг КНДР лидеры государств обсудили во время телефонного разговора.
По мнению Мэй и Трампа необходимо задействовать все рычаги давления на Северную Корею, чтобы добиться прекращения нехаконных испытаний и обеспечить безопасность и спокойствие народов в регионе.
Премьер-министр Соединенного Королевства также заявила, что проработает с лидерами Евросоюза дальнейшие шаги, которые ЕС может предпринять для оказания давления на КНДР.
Разговор двух лидеров состоялся на фоне очередных ядерных и ракетных испытаний КНДР. Тестирование вооружения, о котором сообщил Пхеньян 3 сентября вызвало новую волну возмущения мирового сообщества. Страна провела успешные испытания водородной бомбы.
Трамп не исключил военного ответа на действия Северной Кореи. Лидер США также разрешил южному соседу страны совершать сделки по закупке вооружения.
В свою очередь Владимир Путин призвал мировое сообщество к сдержанной реакции и дипломатическому решению проблемы.
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