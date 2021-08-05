Источник опроверг сообщение датских моряков о потере хода российской подлодки

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Информация о временной потере хода российской атомной подводной лодки "Орел" не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщил источник в военных кругах.

"В настоящее время АПЛ "Орел" выполняет задачи по предназначению", – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что подводный крейсер прошел пролив в Балтийском море в штатном режиме в составе отряда боевых кораблей Северного флота ВМФ России.

Ранее моряки датского военного крейсера Diana сообщили о временной потере хода российской атомной подводной лодки "Орел" неподалеку от острова Сейере.

Согласно их сообщению, у подлодки отказал двигатель, из-за чего ее стало относить в сторону. Датчане предложили помощь, однако экипаж судна от нее отказался. Позже проблему удалось устранить, и "Орел" смог двигаться дальше.

