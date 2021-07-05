Конгрессвумен забыла о смысле Дня независимости США

10:20
Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite File
Член Конгресса США от штата Миссури Кори Буш связала День независимости со свободой американских людей, которой, по ее словам, не пользуются чернокожие, чем вызвала критику со стороны простых людей и журналистов. Об этом сообщает Pravda.Ru.
"Когда они говорят, что 4 июля – это символ американской свободы, помните: свобода, о которой они говорят, предназначена для белых людей. Эта земля украдена, и черные люди все еще несвободны", – сказала политик.
Между тем пользователи социальной сети Twitter напомнили Буш, что 4 июля празднуется независимость США от Британской империи, а не личная свобода каждого человека.
Некоторых возмутило ее высказывание о том, что чернокожие люди якобы несвободны. Один из пользователей отметил, что от его округа за последние 50 лет не было ни одного белого представителя. Так, кандидат в конгресс от штата Мичиган Трэвис Винс поинтересовался у Буш, сколько свободы ей еще нужно, учитывая, что та, начав простой медсестрой, смогла добиться такого высокого поста.
Другие напомнили и о других чернокожих, которые, воспользовавшись своими свободами и упорно трудясь, смогли стать успешными: среди них бывший президента Барак Обама, вице-президент Камала Харрис и судья Верховного суда Кларенс Томас.
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления перед американскими военными на базе Милденхолл в Великобритании неправильно произнес аббревиатуру "Королевские Военно-воздушные силы": вместо RAF он сказал RFA, что в зависимости от контекста может расшифровываться как Вспомогательный Королевский флот или обозначать нецензурное выражение.
В Британии это сочли за оплошность и бестактность со стороны американского лидера.
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