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Член Конгресса США от штата Миссури Кори Буш связала День независимости со свободой американских людей, которой, по ее словам, не пользуются чернокожие, чем вызвала критику со стороны простых людей и журналистов. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Когда они говорят, что 4 июля – это символ американской свободы, помните: свобода, о которой они говорят, предназначена для белых людей. Эта земля украдена, и черные люди все еще несвободны", – сказала политик.

Между тем пользователи социальной сети Twitter напомнили Буш, что 4 июля празднуется независимость США от Британской империи, а не личная свобода каждого человека.

Некоторых возмутило ее высказывание о том, что чернокожие люди якобы несвободны. Один из пользователей отметил, что от его округа за последние 50 лет не было ни одного белого представителя. Так, кандидат в конгресс от штата Мичиган Трэвис Винс поинтересовался у Буш, сколько свободы ей еще нужно, учитывая, что та, начав простой медсестрой, смогла добиться такого высокого поста.

Другие напомнили и о других чернокожих, которые, воспользовавшись своими свободами и упорно трудясь, смогли стать успешными: среди них бывший президента Барак Обама, вице-президент Камала Харрис и судья Верховного суда Кларенс Томас.

Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления перед американскими военными на базе Милденхолл в Великобритании неправильно произнес аббревиатуру "Королевские Военно-воздушные силы": вместо RAF он сказал RFA, что в зависимости от контекста может расшифровываться как Вспомогательный Королевский флот или обозначать нецензурное выражение.

В Британии это сочли за оплошность и бестактность со стороны американского лидера.

