Из музея в Нидерландах похитили смертельный яд

Фото: rijksmuseumboerhaave.nl

Флакон со смертельным ядом кураре был украден из сейфа Музея науки и медицины Германа Бургаве в городе Лейден в Нидерландах, передает РИА Новости.

Яд хранился в стеклянном флаконе с красной крышкой и старинной надписью "Кураре" в виде маленького, спрессованного кубика. Флакон перед похищением находился в сейфе.

Индейцы Южной Америки использовали яд кураре во время охоты и борьбы с европейскими завоевателями, намазывая им наконечники стрел. Яда кураре боялись все колонизаторы Южной Америки 16-го века. Одной царапины от стрел хватало, чтобы моментально попрощаться с жизнью.

В настоящее время врачи Нидерландов применяют его в качестве мышечного релаксанта при эвтаназии.

Ранее ученые Университета Южной Дании обнаружили в архивах библиотеки книги, страницы которых пропитаны мышьяковым ядом.