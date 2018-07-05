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В мире

5 июля, 15:05

Из музея в Нидерландах похитили смертельный яд

за рубежом культура

Фото: rijksmuseumboerhaave.nl

Флакон со смертельным ядом кураре был украден из сейфа Музея науки и медицины Германа Бургаве в городе Лейден в Нидерландах, передает РИА Новости.

Яд хранился в стеклянном флаконе с красной крышкой и старинной надписью "Кураре" в виде маленького, спрессованного кубика. Флакон перед похищением находился в сейфе.

Индейцы Южной Америки использовали яд кураре во время охоты и борьбы с европейскими завоевателями, намазывая им наконечники стрел. Яда кураре боялись все колонизаторы Южной Америки 16-го века. Одной царапины от стрел хватало, чтобы моментально попрощаться с жизнью.

В настоящее время врачи Нидерландов применяют его в качестве мышечного релаксанта при эвтаназии.

Ранее ученые Университета Южной Дании обнаружили в архивах библиотеки книги, страницы которых пропитаны мышьяковым ядом.

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