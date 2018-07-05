Система отпечатков пальцев станет распознавать смерть владельцев

5 июля, 10:45
Фото: depositphoros/AllaSerebrina
Исследователи южнокорейского Национального института науки и технологий Ульсана разработали сканер отпечатка пальца, который не позволит разблокировать смартфон в случае смерти владельца. Устройство сможет не только считывать индивидуальный рисунок отпечатка, но и измерять температуру тела.
Смартфон с новым сканером можно будет разблокировать, если температура тела его обладателя будет от 30 до 45 градусов по Цельсию. С показателями, отличающимися от нормы, в доступе будет отказано, так как с такой температурой люди не живут, передает "Дни.ру".
Сканер будет располагаться не на задней панели гаджета, а прямо под экраном.
По словам изобретателей, основная задача новой технологии – убедиться, что устройством пользуется именно владелец, а не преступник, который использует муляж пальца.
Однако, юристы заявили, что использовать смартфон умершего не является преступлением, так как на труп закон о защите частной жизни не распространяется.
Ранее временная комиссия Совета Федерации поддержала концепцию использования системы отслеживания телефонов по уникальным кодам IMEI. Нововведение поможет активнее бороться с кражами смартфонов и нелегальным ввозом устройств в страну.
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