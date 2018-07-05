В Бельгии обнаружили дефект в ядерном реакторе

5 июля, 10:46
Фото: ТАСС/Максим Шеметов
В Бельгии обнаружили дефект в конструкции ядерного реактора. Об этом заявили в компании-операторе Engie-Electrabel, пишет "Газета.ру".
По информации издания, дефект выявили в конструкции третьего ядерного реактора АЭС "Тианж", которая находится в бельгийской Валлонии. Уточняется, что во время проверки специалисты компании зафиксировали ухудшение технических характеристик бетона в потолочной части пятиэтажного бронированного бункера реактора. Именно там, по словам экспертов, располагаются аварийные системы.
Специалисты опасаются, что аномалии в арматуре бетона могут негативно повлиять на прочность всей конструкции реактора.
Ранее сообщалось, что в Турции началось строительство АЭС "Аккую". Новая атомная электростанция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт каждый. Их оснастят российскими реакторными установками ВВЭР-1200, которые соответствуют самым высоким стандартам безопасности.
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