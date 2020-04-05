За последние сутки в Италии от коронавируса умерли 525 человек

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Число умерших от вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания и его осложнений в Италии за сутки выросло на 525. С начала пандемии число жертв COVID-19 достигло 15 887, заявили ТАСС в департаменте гражданской защиты страны.

Стало известно, что количество смертей за день оказалось наиболее низким за две недели. По последним данным, общее число зараженных в Италии с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 128 948.

Сейчас Италия является одной из стран, где число умерших и заразившихся коронавирусом наиболее большое.

По сведениям ВОЗ, в мире заражено уже более 1,2 миллиона человек, инфицированных COVID-19, свыше 64 тысяч скончалось, вылечилось более 240 тысяч человек. Всего в 79 регионах России на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции.

Недавно в ВОЗ рассказали о "самом явном" симптоме коронавирусной инфекции.