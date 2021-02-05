В Египте невеста скончалась за несколько часов до свадьбы

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В Египте невеста скончалась за несколько часов до собственной свадьбы, сообщает "Экспресс газета".

Трагедия произошла в доме родителей девушки в провинции Бени-Суэйф. В одной из комнат невеста собиралась на церемонию бракосочетания. В один момент гости решили позвать ее, поскольку до торжества оставалось несколько часов, но ответа от девушки не поступило.

В результате родители решили взломать дверь в комнату, однако девушка уже находилась в бессознательном состоянии. Прибывшие в дом медики констатировали смерть.

В сентябре прошлого года в дагестанском селе Мургук невеста умерла в день свадьбы. Сообщалось, что в день торжества она почувствовала себя плохо после выпитого успокоительного. При поступлении в больницу женщина скончалась.

