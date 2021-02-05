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В мире

14:59

В шотландском Килмарноке три человека погибли в результате инцидентов

за рубежом

Фото: AP Photo/Peter Morrison

Три человека погибли при инцидентах в шотландском городе Килмарнок. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местных полицейских.

Ранее говорилось, что в городе Килмарнок в графстве Айршир произошли два серьезных инцидента – один из них в больнице, другой на улице в центре города, а также ДТП. Все три случая не связаны с терроризмом.

Первый инцидент случился у больницы Crosshouse Hospital. На парковке нашли раненую женщину. Ей была оказана помощь на месте, но, несмотря на это, пострадавшая скончалась.

Второй инцидент был через 20 минут. На одной из улиц ранили ножом 24-летнюю женщину. Она скончалась позже в больнице.

Третьим инцидентом стала авария со смертельным исходом на дороге. 40-летний водитель автомобиля был найден мертвым.

Сотрудники правопорядка не ищут подозреваемых. Также говорится, что угрозы общественной безопасности нет.

Ранее два человека были госпитализированы в результате аварии на Профсоюзной. Такси вылетело на тротуар и врезалось в столб.

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