Год Желтой Земляной свиньи встретили жители Китая

Фото: ТАСС/Zuma

В ночь на 5 февраля наступил китайский Новый год – время Желтой Земляной свиньи. В странах Восточной Азии это самый главный и продолжительный праздник лунного календаря: он длится 15 дней, сообщает "Мир 24".

Отмечающие встречают его с боем барабанов, танцами, фейерверками. Жители КНР считают, что чем громче отметишь праздник, тем счастливей будет год. Музыкой и огнем китайцы отпугивают чудище, которое, согласно легенде, появляется именно в новогоднюю ночь. Зверь боится всего красного, поэтому они носят красные одежды и вешают бумажные фонари такого цвета.

В Гонконге время свиней наступило еще раньше: город атаковали дикие кабаны. Власти предупреждают, что близко к животным подходить опасно, кормить их тоже запрещено.