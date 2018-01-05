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5 января, 23:26

Эрдоган заявил об усталости от переговоров о вступлении Турции в ЕС

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Imago

Турция устала от переговоров о вступлении в Евросоюз и может предпринять определенные меры, заявил президент Турции Тайип Эрдоган после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Турция ждала 54 года возле двери ЕС, турецкий народ очень устал от переговоров о членстве Турции в ЕС. Возможно, нас вынудят к определенному шагу, потому что Анкара не собирается постоянно просить о принятии республики в состав Евросоюза", – цитирует главу государства Anadolu Ajansi.

Переговоры о приеме Турции в ЕС начались в 2005 году. От страны требуют выполнения 33 из 35 пунктов, утвержденных Еврокомиссией. После этого государства-члены должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в ЕС.

В 2017 году страны ЕС и Еврокомиссию призвали приостановить процесс, пока турецкие власти не внесут поправки в конституционную реформу. Речь идет о расширении президентских полномочий, которое произошло в апреле 2017 года.

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