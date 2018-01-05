Ростуризм сообщил об опасности схода лавин на горнолыжных склонах Италии

5 января, 21:00
Фото: ТАСС/DPA/Sabine Dobel
Российских туристов предупредили о вероятности схода лавин на горнолыжных курортах Италии. После обильных снегопадов в стране сообщение выпустил Ростуризм.
"По данным Генконсульства России в Милане, более 10 тысяч туристов оказались заблокированными на горнолыжном курорте Червиния (область Валле-д'Аоста) в результате обильных снегопадов и схода лавин. Дорожное сообщение с Червинией было возобновлено днем 5 января 2018 года", – отмечают в ведомстве. Уточняется, что в Италии, как и в соседней Франции, сохраняется высокая лавиноопасность.
Информации о пострадавших или пропавших людях при инциденте на итальянском курорте не поступало. Консульства РФ держат ситуацию на контроле.
Ведомство также обратилось к туроператорам с просьбой предупреждать своих клиентов о погодных условиях на горнолыжных курортах, а самих туристов призвали следить за прогнозами.
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