Ростуризм сообщил об опасности схода лавин на горнолыжных склонах Италии

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Российских туристов предупредили о вероятности схода лавин на горнолыжных курортах Италии. После обильных снегопадов в стране сообщение выпустил Ростуризм.

"По данным Генконсульства России в Милане, более 10 тысяч туристов оказались заблокированными на горнолыжном курорте Червиния (область Валле-д'Аоста) в результате обильных снегопадов и схода лавин. Дорожное сообщение с Червинией было возобновлено днем 5 января 2018 года", – отмечают в ведомстве. Уточняется, что в Италии, как и в соседней Франции, сохраняется высокая лавиноопасность.

Информации о пострадавших или пропавших людях при инциденте на итальянском курорте не поступало. Консульства РФ держат ситуацию на контроле.

Ведомство также обратилось к туроператорам с просьбой предупреждать своих клиентов о погодных условиях на горнолыжных курортах, а самих туристов призвали следить за прогнозами.