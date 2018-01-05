Германия заявила о презрении к ЕС со стороны США, России и Китая

5 января, 20:05
Фото: AP/Bernd von Jutrczenka
США, Россия и Китай, по мнению министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, относятся к Евросоюзу без должного уважения. При этом он отметил, что Берлин все реже полагается на партнерство с Вашингтоном.
"У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они совершенно не ценят Европейский союз. Они его презирают", – цитирует дипломата издание Spiegel.
При этом по мнению главы внешнеполитического ведомства, окружение Германии на мировой арене изменилось. Ранее Берлин полагался на Францию, Великобританию и главным образом на США. Но с потерей Штатами позиций политический вакуум заполняет Россия и Иран в Сирии и Китай в торговой политике.
Габриэль убежден, что странам ЕС необходимо вместе определить общие европейские интересы во внешней политике."В мире, в котором живут хищники, трудно быть травоядным", – добавил министр.
Ранее глава внешнеполитического ведомства ФРГ заявлял, что Берлин должен укрепить свою роль в мире. Тогда речь также шла о пересмотре отношений с США. Габриэль призывал увеличить роль Европейского союза на международной арене.
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