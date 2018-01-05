Угрозу цунами после землетрясения в Токио отменили

Фото: AP/Junji Kurokawa

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в ночь на 6 января в районе Токио. Очаг находился в столичной префектуре на глубине 80 километров, сообщает Национальное метеорологическое управление страны.

Ранее в городе была объявлена угроза цунами, но через несколько минут предупреждение сняли.

По данным ТАСС, из-за того что эпицентр землетрясения находился на суше, подземные толчки ощущались по всей территории Токио и в соседних префектурах – всего в 16 областях.

Местных жителей призвали соблюдать спокойствие по местным телеканалам, прервавшим свое вещание ради срочных новостей.