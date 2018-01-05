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5 января, 16:58

Порошенко заявил об обретении Украиной энергетической независимости

за рубежом экономика

Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак

Украина обретает энергетическую независимость благодаря решению Стокгольмского арбитража, заявил президент страны Петр Порошенко.

"Мы уверенно начинаем 2018-й – год энергетической независимости Украины", – написал он в Twitter. Он добавил, что страна соскочила с газового крючка России.

Украина отказалась от российского топлива в ноябре 2015 года. Первый отопительный сезон без него прошел и в 2016 году. Страна обошлась поставками из Словакии, Польши и Венгрии.

Коме того, компании "Газпром" и "Нафтогаз Украины" судились в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. В итоге суд обязал украинскую компанию закупать у России не менее пяти миллиардов кубометров газа в год. Закупки будут обязательны с 2018 года.

Украинская компания также должна выплатить российскому поставщику два миллиарда долларов задолженности за поставки и примерно 600 тысяч долларов за каждый день просрочки начиная с 22 декабря.

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