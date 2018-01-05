Выдворенная из Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию

Задержанная в Латвии журналистка ВГТРК Ольга Курлаева вернулась в Россию, сообщает РИА Новости.

Об этом рассказал ее муж, журналист телекомпании "ТВ Центр" Анатолий Курлаев. "Погранцы наши ее чаем с печеньками кормят. Все хорошо", – написал он в Facebook.

4 января Ольгу Курлаеву выдворили из Латвии по обвинению в угрозе национальной безопасности. Ранее в Риге задержали Анатолия Курлаева. По его словам, в предъявленных документах было указано, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия просит неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать оценку действиям Латвии, выславшей корреспондентов телеканалов ВГТРК и "ТВ Центр".