Выдворенная из Латвии журналистка ВГТРК вернулась в Россию

5 января, 10:27
Задержанная в Латвии журналистка ВГТРК Ольга Курлаева вернулась в Россию, сообщает РИА Новости.
Об этом рассказал ее муж, журналист телекомпании "ТВ Центр" Анатолий Курлаев. "Погранцы наши ее чаем с печеньками кормят. Все хорошо", – написал он в Facebook.
4 января Ольгу Курлаеву выдворили из Латвии по обвинению в угрозе национальной безопасности. Ранее в Риге задержали Анатолия Курлаева. По его словам, в предъявленных документах было указано, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.
После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия просит неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать оценку действиям Латвии, выславшей корреспондентов телеканалов ВГТРК и "ТВ Центр".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: