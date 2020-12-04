Мэр Ливерпуля задержан по подозрению во взяточничестве – СМИ

21:40
Фото: en.wikipedia.org
Мэра Ливерпуля Джо Андерсона, предположительно, задержали по подозрению во взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ и заявление полиции.
В полиции Мерсисайда отметили, что в пятницу, 4 декабря следователи задержали 5 человек, их подозревают также в запугивании свидетеля. Задержание провели в рамках расследования контактов на строительство и развитие в городе. Задержанных доставили в участок для дальнейшей беседы со следователями, отмечают в полиции.
Первый в списке – "62-летний мужчина из района Олд-Свон", предполагается, что данное описание совпадает с информацией о мэре Ливерпуля. Также в списке значатся мужчины 33, 46, 25 и 72 лет. Подробности произошедшего не раскрываются.
Полиция и мэрия не раскрывают подробности ситуации, ссылаясь на тайну следствия.
Андерсон находится на посту главы Ливерпуля с 2012 года. В 2016 году он был переизбран на второй срок.
Ранее в Москве задержали сотрудницу полиции по подозрению в получении взятки. Речь идет о сотруднице следственного подразделения ОМВД по району Нагатинский Затон.
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