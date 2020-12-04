Неаполитанские священники выступили против названия "Стадио Диего Марадона"

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Письмо с просьбой опротестовать решение о присвоении стадиону "Сан-Паоло" названия "Стадио Диего Армандо Марадона" направлено архиепископу Неаполя Крещенцио Сепе от неаполитанских священников. Об этом сообщает "Газета.ру".

По их мнению, стадион должен носить имя святого, который принес веру в Иисуса.

"Можно было бы назвать арену "Сан-Паоло – Марадона", как в Милане, где есть "Сан-Сиро – Джузеппе Меацца", – говорится в письме.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

За свою карьеру игрока в 490 матчах Марадона забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола. Он выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз".

После завершения карьеры игрока Марадона работал комментатором матчей на каналах Аргентины и Италии. С 2005 по 2006 год он находился на посту вице-презедента клуба "Бока Хуниорс". С 2008 по 2010 год работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.