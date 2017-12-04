Выбран новый председатель Еврогруппы

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Назван новый председатель совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы). Пост занял 50-летний португалец Мариу Сентену.
Кандидат обошел во втором туре голосования министра финансов Люксембурга Пьера Граменью, сообщает "Газета.ру".
Глава португальского Минфина начнет работу на посту председателя с 13 января 2018 года. Он заменит голландца Йеруна Дейсселблума, который работает с января 2013 года.
Дейсселбум больше не может занимать свой пост, поскольку перестал быть министром финансов в Нидерландах.