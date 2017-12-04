Юнкер не достиг с Мэй соглашения на встрече по Brexit

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не достигли договоренности по Brexit. Еще одна встреча по этому вопросу назначена на текущей неделе.

"Несмотря на все наши усилия и усилия наших переговорщиков, мы пока не смогли достичь соглашения, – цитирует руководителя ЕК ТАСС. – Это не провал. Мы достигли прогресса, и я верю, что мы сможем добиться существенного прогресса до саммита ЕС 14-15 декабря. Это лишь начало нового раунда, наши команды еще встретятся на этой неделе".

Юнкер и Мэй не дали журналистам более подробных комментариев по прошедшим и будущим переговорам.

Вопрос о выходе Великобритании из состава ЕС обсуждался на референдуме летом 2016 года. Официальное начало процедур было положено 29 марта 2017 года, так что, согласно Лиссабонскому договору о выходе из ЕС, процесс должен быть завершен спустя ровно два года, то есть 29 марта 2019-го.

Ранее сообщалось, что бюджет ЕС после Brexit может недосчитаться 10–12 миллиардов евро в год. При этом Великобритания готова разово выплатить 40 миллионов долларов за выход из союза.