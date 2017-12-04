Пентагон наймет психологов для помощи в поиске шпионов среди военных США

4 декабря, 20:15
Фото: ТАСС/Zuma/Artur Widak
ВВС США собираются нанять психологов в Управление специальных расследований для помощи в выявлении шпионов среди американских военных.
Специалисты должны будут повышать способность находить и устранять угрозы со стороны уголовных элементов, иностранных спецслужб и террористических организаций. Все расследования засекретят.
Психологи будут проводить экспертные консультации на тему поведения человека. Они возьмут на себя тренинги военных по специальным методикам допроса, опроса свидетелей, сбора данных, установления отношений, оценки мотивации и уязвимых мест, манипулирования контекстом или средой и других, сообщает RT.
Психолог-оперативник должен иметь не менее 10 лет опыта работы в разведке или других ведомствах, занимающихся расследованиями. Помимо этого, в его послужном списке должен быть опыт обучения разведчиков. Начать работать специалистам необходимо с 30 сентября 2018 года.
Управление специальных расследований ВВС США подчиняется главе ВВС Лизе Дизброу. Ведомство занимается контрразведкой, защитой важных технологий и информации, обнаружением потенциальных угроз для Пентагона, в том числе и киберугроз.
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