Администрация Трампа представит стратегию нацбезопасности – СМИ

4 декабря, 14:43
Фото: DPA/TASS/Michael Heiman
Администрация президента США Дональда Трампа готовится представить стратегию нацбезопасности страны в ближайшее время.
В документе отразят планы администрации Трампа в сфере обеспечения безопасности государства, экономического процветания, а также борьбы с международным терроризмом, сообщает "Мир 24".
Также в стратегии обозначат новые подходы в сфере противодействия мировым вызовам. 2 декабря Сенат США одобрил законопроект о налоговой реформе. По мнению некоторых журналистов, документ считается "крупнейшим пересмотром налоговой системы в США с 1980-х годов".
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