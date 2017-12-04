2,5 тысячи человек приняли участие в митинге Саакашвили

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Около 2,5 тысяч человек приняли участие в митинге экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за отставку президента Украины Петра Порошенко.
Пресс-служба полиции Киева сообщает, что правоохранительные органы продолжают обеспечивать порядок в центре города, где проход митинг. В ведомстве уточнили, что на Европейской площади собралось около 2,5 тысяч участников. Грубых нарушений правопорядка зафиксировано не было, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что сторонники Саакашвили устроили в Киеве "Марш за импичмент" президента Украины Петра Порошенко.
Участники планируют дойти до здания администрации президента и Верховной рады.