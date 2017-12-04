При пожаре в жилом доме в Германии погибли четыре человека

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При пожаре в жилом доме в городе Саарбрюккене Германии погибли четыре человека, еще 20 получили ранения.

Представители пожарной службы заявили, что один из погибших людей выпал из окна до приезда пожарных, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Saarbruecker Zeitung.

Пожарные уточняют, что в ликвидации возгорания принимали участие порядка 100 сотрудников.

Причину возгорания уже устанавливают правоохранительные органы. Проводится расследование.

Всего в доме зарегистрировано 57 человек.