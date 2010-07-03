На юге Турции нашли руины сожженного древнего города

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Археологи обнаружили в Зенджирли на юге Турции руины поселения, разрушенного около 3,5 тысячи лет назад, сообщает "Мир 24".

Отмечается, что в 900 году до нашей эры в том месте был выстроен город-государство Самаль, но теперь специалистам удалось вскрыть еще более древний слой со сгоревшими зданиями. Археологи считают, что гибель селения была внезапной – в домах сохранились керамическая посуда и предметы утвари.

Датировали руины 1650 годом до нашей эры. Эксперты полагают, что город охватил сильный пожар. При этом в одной из комнат лежал кинжал, брошенный владельцем несколько тысячелетий назад.

По предварительным данным, город разрушили войска царя Хаттусили I – основателя Хеттской империи, чья столица располагалась недалеко от современной Анкары. В начале XVII века хетты вели захватнические войны, от которых, видимо, пострадал и Самаль.

Ранее среди руин города Помпеи в здании под названием Каса дель Джардино археологи нашли древний склад с артефактами, которые, как считают специалисты, использовались для проведения ритуалов. Сундук был наполнен кусками аметиста и янтаря, кристаллами, костяными пуговицами, колокольчиками, сушеными жуками, куклами и крошечными черепами. По мнению экспертов, предметы применялись для "любовной магии" или гаданий.