На юге Турции нашли руины сожженного древнего города

10:51
10:51
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/krugloff
Археологи обнаружили в Зенджирли на юге Турции руины поселения, разрушенного около 3,5 тысячи лет назад, сообщает "Мир 24".
Отмечается, что в 900 году до нашей эры в том месте был выстроен город-государство Самаль, но теперь специалистам удалось вскрыть еще более древний слой со сгоревшими зданиями. Археологи считают, что гибель селения была внезапной – в домах сохранились керамическая посуда и предметы утвари.
Датировали руины 1650 годом до нашей эры. Эксперты полагают, что город охватил сильный пожар. При этом в одной из комнат лежал кинжал, брошенный владельцем несколько тысячелетий назад.
По предварительным данным, город разрушили войска царя Хаттусили I – основателя Хеттской империи, чья столица располагалась недалеко от современной Анкары. В начале XVII века хетты вели захватнические войны, от которых, видимо, пострадал и Самаль.
Ранее среди руин города Помпеи в здании под названием Каса дель Джардино археологи нашли древний склад с артефактами, которые, как считают специалисты, использовались для проведения ритуалов. Сундук был наполнен кусками аметиста и янтаря, кристаллами, костяными пуговицами, колокольчиками, сушеными жуками, куклами и крошечными черепами. По мнению экспертов, предметы применялись для "любовной магии" или гаданий.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: