Новый глава МИД Британии предложил послу России встретиться

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Российский посол в Великобритании Александр Яковенко рассказал о приглашении нового главы МИД Великобритании Джереми Ханта встретиться. О этом передает "Россия 24".

"Я получил письмо из Форин-офиса с предложением встретиться. Скорее всего, это произойдет очень скоро", – отметил Яковенко.

Помимо этого, он выразил надежду в том, что встреча будет своевременной, потому что в настоящее время необходимо обсудить уровень двусторонних отношений между государствами.

"Я хочу задать ему вопросы, на которые российская сторона так и не получила ответов в той переписке, в тех контактах, которые у нас существуют с Форин-офисом", – подытожил посол.

В настоящее время дата встречи еще неизвестна, а инициатива по этому вопросу находится у британской стороны.

Ранее Александр Яковенко потребовал представителей власти Великобритании сделать официальное заявление и назвать имена подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.