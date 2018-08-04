Новый глава МИД Британии предложил послу России встретиться

4 августа, 23:03
Фото: ТАСС/DPA/Michael Kappeler
Российский посол в Великобритании Александр Яковенко рассказал о приглашении нового главы МИД Великобритании Джереми Ханта встретиться. О этом передает "Россия 24".
"Я получил письмо из Форин-офиса с предложением встретиться. Скорее всего, это произойдет очень скоро", – отметил Яковенко.
Помимо этого, он выразил надежду в том, что встреча будет своевременной, потому что в настоящее время необходимо обсудить уровень двусторонних отношений между государствами.
"Я хочу задать ему вопросы, на которые российская сторона так и не получила ответов в той переписке, в тех контактах, которые у нас существуют с Форин-офисом", – подытожил посол.
В настоящее время дата встречи еще неизвестна, а инициатива по этому вопросу находится у британской стороны.
Ранее Александр Яковенко потребовал представителей власти Великобритании сделать официальное заявление и назвать имена подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
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