Мощные грозы повредили сотни домов во Франции

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Сильные грозы обрушились на центральную часть и юго-запад Франции 4 июля. Удар стихии привел к гибели одного человека, были повреждены крыши сотен домов, сообщает агентство France Presse.

Из-за гроз в 28 департаментах страны был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По данным агентства, в департаменте Коррез погиб 64-летний мужчина. Его придавило упавшим деревом в городском парке.

Как уточнили в префектуре юго-западного департамента Шаранта, грозы с градом вызвали крупные повреждения домов и машин. Скорость ветра там достигала 27,7 метра в секунду. В ряде населенных пунктов Шаранты люди укрылись от непогоды в зданиях спортзалов, они проведут там всю ночь.

Прогнозы синоптиков пока неутешительны. В четверг, 5 июля, грозы не только продолжатся в центре и на юго-западе Франции, но и дойдут до Парижа.