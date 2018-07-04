Умер басист американской группы The Black Keys

Фото: АР/Wade Payne

Басист американской инди-рок-группы The Black Keys Ричард Свифт скончался в возрасте 41 года. Об этом рассказал участник коллектива Дэн Ауэрбах в своем аккаунте Instagram, передает The Hollywood Reporter.

"Мир потерял самого талантливого музыканта из тех, кого я знал. Теперь он со своей семьей – матерью и сестрой. Я буду скучать, друг", – написал Ауэрбах.



За месяц до смерти Свифта госпитализировали в тяжелом состоянии в клинику.

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